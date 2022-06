Auswertung: Tanken in Bremen besonders teuer

München/Bremen. Diesel und Benzin sind nach jüngsten Daten im Ländervergleich vor allem an Bremer Tankstellen teuer gewesen. Diesel war am Dienstag an den Tankstellen der Hansestadt im Ländervergleich mit im Schnitt 2,137 Euro pro Liter am teuersten und kostete im Schnitt 11,7 Cent mehr als im Saarland, wie der ADAC mitteilte. Bei Super E10 war den Daten nach nur Schleswig-Holstein mit 1,940 Euro teurer als Bremen mit 1,937 Euro pro Liter.

Niedersachsen landete in der Tabelle auf Rang fünf bei Super E10 (1,913 Euro) und beim Diesel auf Rang sieben (2,072 Euro). Laut ADAC unterscheiden sich die Spritpreise in den einzelnen Bundesländern derzeit außergewöhnlich stark. Die Werte basieren auf den Preisen von mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland am Dienstag um 11.00 Uhr.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-746296/2

