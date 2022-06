Schuss eines Jägers prallt ab und beschädigt Wohnwagen

Oldenburg. Ein fehlgeleiteter Schuss eines Jägers hat in Tange in der Gemeinde Apen im Landkreis Ammerland einen Wohnwagen beschädigt. Der Mann habe am Samstag mehrere Probeschüsse von einem Hochsitz auf eine Zielscheibe abgegeben, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Zielscheibe war auf einen Pappkarton auf einer Grasfläche aufgeklebt. Eines der Geschosse wurde - vermutlich durch einen auf dem Boden liegenden Stein - abgeleitet. Es schlug in dem Wohnwagen ein, der etwa 500 Meter entfernt an einem Teich stand. Im Wohnwagen befanden sich keine Menschen. Am Teich hielten sich sechs Erwachsene und drei Kinder auf, die unverletzt blieben.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-742540/2

