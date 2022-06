Bundespolizei fasst zwei Drogenschmuggler

Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat am Wochenende in Bad Bentheim zwei Drogenschmuggler mit Rauschgift im Wert von mehreren Hunderttausend Euro festgenommen. Zunächst nahmen die Beamten am Samstag einen 32 Jahre alten Mann fest, der rund 6 Kilo Kokain über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollte. Die Beamten entdeckten das Rauschgift bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 unweit des Grenzüberganges. In dem gut gebauten Versteck in dem Wagen sei das Kokain in fünf Paketen versteckt gewesen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei rund 425.000 Euro.

Am Sonntagnachmittag fassten die Bundespolizisten dann einen Mann, der rund elf Kilo Marihuana über die Grenze nach Deutschland schmuggeln wollte. Die Beamten hatten den 48-Jährigen nach seiner Einreise an der Anschlussstelle Gildehaus angehalten und in seinem Fahrzeug das Versteck mit dem Rauschgift entdeckt. In diesem Fall sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden, hieß es.

