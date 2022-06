Verband: Kinderärzte fehlen auf dem Land

Hannover. In Niedersachsen fehlen laut einem Bericht auf dem Land zahlreiche Kinder- und Jugendärzte. Nach vorläufigen Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung könnten sich landesweit noch mehr als 20 Mediziner niederlassen, berichtete NDR Niedersachsen am Montag. Demzufolge seien vor allem in den Landkreisen Cloppenburg, Hameln-Pyrmont und Cuxhaven noch Kassensitze offen. Aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung dürfte sich die Situation zukünftig weiter verschärfen, wenn in den kommenden zehn Jahren ein Viertel aller Kinder- und Jugendärzte in Rente gehen werde, hieß es.

