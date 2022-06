Vier Menschen bei Auto-Unfall im Landkreis Emsland verletzt

Esterwegen. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 401 bei Esterwegen (Landkreis Emsland) sind vier Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Eine 19-jährige Autofahrerin hatte am Sonntagabend beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 19-Jährige sowie die 49 Jahre alte Beifahrerin des entgegenkommenden Autos erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Leicht verletzt wurden die 20-jährige Beifahrerin der 19-Jährigen sowie der 52-jährige Fahrer des anderen Wagens. Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 25.500 Euro.

