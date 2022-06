Wettervorhersage Gewitter und Regen in Niedersachsen

Hannover. Wolken, Schauer und Gewitter bestimmen das Wetter in Niedersachsen am Montag. Im Süden des Landes besteht morgens und vormittags lokal Unwettergefahr durch Starkregen und Hagel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch im Norden sei später mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Gebietsweise kommen Windböen dazu. Am Nachmittag werden laut Vorhersage Höchsttemperaturen zwischen 17 und 20 Grad erreicht.

In der Nacht zum Dienstag soll es auflockern, es bleibt bewölkt und trocken. Bei mäßigem Wind sinken die Temperaturen voraussichtlich auf 13 bis 9 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220620-99-725925/3

