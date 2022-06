Feuerwehrautos, neuste Technik und Ausrüstung - auf der Interschutz in Hannover gibt es alles, was das Retter-Herz begehrt. Auch aktuelle Ereignisse haben Auswirkungen auf die Aussteller.

Katastrophenschutz Feuerwehrmesse Interschutz beginnt in Hannover

Hannover. Mehr als 1300 Aussteller aus 50 verschiedenen Ländern zeigen ab heute auf der Interschutz in Hannover, der größten Messe für Feuerwehr und Rettungswesen, neue Fahrzeuge und Ausrüstungen. In diesem Jahr liegt ein Hauptaugenmerk auf Konzepten für den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz. "Angesichts der Herausforderungen etwa durch Starkregen- und Hochwasserereignisse, Vegetationsbrände, Klimawandel und auch des Ukrainekriegs muss der Bevölkerungsschutz neu gedacht werden", sagte der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes Karl-Heinz Banse im Vorfeld der Messe.

Auch die Digitalisierung bei Einsätzen spielt auf der Messe eine Rolle. So zeigen Aussteller neue Techniken für die Kommunikation der Leitstellen, es werden aber auch neue Geräte, wie spezielle Drohnen für große Einsatzlagen oder Löschroboter vorgestellt. Schließlich gibt es auch viele Neuigkeiten zum Thema Elektroantrieb. So wird beispielsweise das erste vollelektrische Drehleiterfahrzeug vorgestellt. Die Interschutz findet bis zum 25. Juni auf dem Messegelände in Hannover statt.

