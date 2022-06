Unfall auf B191: ein Toter und zwei Schwerverletzte

Gusborn. Der 60-jährige Fahrer eines Autos ist bei einem Unfall auf der B191 zwischen Dannenberg und Dömitzer-Elbbrücke(Landkreis Lüchow-Dannenberg) gestorben. Weitere zwei Insassen verletzten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag schwer, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer kam links von der Straße ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Die Bundesstraße war bis in die Morgenstunden gesperrt. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

