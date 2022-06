Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Vechta Zellenbrand in JVA: Ein Verletzter

Vechta. Bei einem Zellenbrand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Vechta hat sich ein Inhaftierter eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Wie die Polizei bestätigte, brach am Samstagmittag gegen 12.00 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer in der Zelle des Mannes aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der Mann kam ins benachbarte Krankenhaus. Zuvor hatte das Online-Portal "OM Online" über den Vorfall berichtet.

