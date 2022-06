Braunschweig. Jannis Kleeberg wird in der kommenden Saison nicht mehr für Eintracht Braunschweig auflaufen. Der noch bis 2023 laufende Vertrag des 20 Jahre alten Verteidigers sei nur für die 3. Liga gültig gewesen, teilte der Zweitliga-Aufsteiger am Samstag mit. In der Aufstiegssaison kam Kleeberg für die Eintracht in der 3. Fußball-Liga nicht zum Einsatz.

