Kunsthaus Göttingen startet Partnerausstellung zur documenta

Göttingen. Im Kunsthaus Göttingen wird am Samstag die Ausstellung "printing futures" eröffnet. Sie findet parallel zur Kunstschau "documenta fifteen" in Kassel statt, wie eine Sprecherin des Kunsthauses mitteilte. Wie die eigentliche documenta in Kassel dauert das Partnerprojekt 100 Tage und geht bis zum 25. September.

Verschiedene Menschen aus aller Welt, die beruflich mit Papier arbeiten, werden in dieser Zeit Kunstwerke aus dem Material herstellen. Darüber hinaus soll es ein Rahmenprogramm geben, bei dem es unter anderem um den Sinn von Kunst gehen wird.

