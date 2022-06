Grüne wollen Programm zur Landtagswahl beschließen

Wolfenbüttel. Die Grünen wollen auf einem Parteitag am Wochenende in Wolfenbüttel ihr Programm zur anstehenden Landtagswahl beschließen. Der Parteitag beginnt am Samstag um 14.00 Uhr, die Verabschiedung des Wahlprogramms erfolgt nach Parteiangaben voraussichtlich am Sonntag. Inhaltlich werben die Grünen etwa für mehr Tempo beim Klimaschutz und Ausbau der erneuerbaren Energie in Niedersachsen.

Zudem fordert die Partei beispielsweise mehr sozialen Wohnungsbau, eine höhere Mindestbesoldung bei Lehrkräften und eine Landesgesellschaft für Klima und Wohnen. Mit dieser Gesellschaft sollen Gebäude energetisch saniert und flächenschonend aufgestockt werden.

In der ersten Amtszeit von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) regierte die SPD zusammen mit den Grünen. In dieser Legislaturperiode sitzt die Partei in der Opposition. Umfragen zufolge kann eine solche Zweierkonstellation wieder auf eine Mehrheit hoffen.

Ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Niedersachsen fuhren die Grünen 2013 mit 13,7 Prozent ein. Diese Marke soll nun getoppt werden, wie Landeschefin Anne Kura angekündigte. Am 9. Oktober wird ein neuer Landtag gewählt. Das Grünen-Spitzenduo zur Landtagswahl besteht aus Fraktionschefin Julia Willie Hamburg und dem ehemaligen Agrarminister Christian Meyer.

