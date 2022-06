Sommerwochenende mit Hitze von bis zu 34 Grad erwartet

Eine Frau liegt vor einer Kirchenglocke an der St-Albanikirche in der Sonne.

Hannover. Niedersachsen und Bremen steht das erste große Sommerwochenende mit Temperaturen von bis zu 34 Grad bevor. Die höchsten Temperaturen erwarten Meteorologen am Samstag im Süden und Südwesten Niedersachsens. "Je weiter man im Süden ist, desto eher werden auch die 34 Grad erreicht", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Donnerstag. Solche heißen Tage früh im Sommer seien durchaus möglich, diese kämen bislang aber nicht all zu häufig vor.

Der Grund für das hochsommerliche Wetter im Juni ist ein Hochdruckgebiet, das in den kommenden Tagen warme bis heiße Luft aus dem Mittelmeerraum bis nach Niedersachsen bringt.

Laut der Vorhersage beginnt der Samstag zunächst fast überall heiter. Die Temperaturen sollen dann im südlichen Emsland, um Osnabrück und Göttingen Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad erreichen. In der Mitte Niedersachsens und an der Elbe soll es bei Temperaturen von 25 bis 30 Grad nicht ganz so heiß werden. Kühler bleibt es an der Küste - in Ostfriesland werden bis zu 23 Grad erwartet. Im Norden sind später zudem Wolken unterwegs, aus denen es auch tröpfeln kann.

Am Sonntag lässt die Hitze bei bis zu 29 Grad im Süden Niedersachsens etwas nach. Mehr Wolken ziehen auf, die teils auch Schauer und Gewitter bringen können. An der Nordsee werden laut Vorhersage nur noch 16 bis 20 Grad erreicht.

© dpa-infocom, dpa:220616-99-690258/2

