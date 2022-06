Land unterstützt fünf freie Theater mit rund 600.000 Euro

Oldenburg. Am Rande des Theaterfestivals "Hart am Wind" in Oldenburg hat Kulturminister Björn Thümler (CDU) an fünf Spielstätten der freien Theater Förderverträge und Zuwendungsbescheide überreicht. Insgesamt unterstützt das Land Niedersachsen die Theater mit rund 600.000 Euro. Die Mittel stammen aus den Förderlinien Spielstättenförderung 2021, Konzeptionsförderung 2022-2024 und Projektförderung 2022, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag.

"Insbesondere im ländlichen Raum sind die freien Spielstätten eine wichtige Säule der niedersächsischen professionellen Theaterlandschaft und schillernde Mosaiksteine der kulturellen Vielfalt", sagte Thümler. Das Land fördere ihr Wirken als Begegnungsräume, Bildungs- und Kulturorte nach Kräften. "Ich freue mich, dass wir die Spielstätten der freien Theater dabei unterstützen können, sich zukunftssicher aufzustellen, wichtige Investitionen zu tätigen und spannende Projekte anzustoßen."

Die Oldenburger Theater Laboratorium, hof/19 und wrede +, das Letzte Kleinod aus Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) und das Theater Metronom in Visselhövede werden gefördert.

Die Spielstättenförderung für die Spielstätten der freien Szene wird auch für die Jahre 2022 und 2023 mit jährlich 500.000 Euro ausgeschrieben. Die Projektförderung 2023 kann bis zum 15. Oktober beim Ministerium für Wissenschaft und Kultur beantragt werden.

© dpa-infocom, dpa:220616-99-686859/5

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen