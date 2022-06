15.000 Kubikmeter Plastikmüll in Flammen: Großeinsatz

Vechta. Ein etwa 15.000 Kubikmeter großer Plastikmüll-Berg ist in einer Entsorgungsfirma in Vechta in Flammen aufgegangen. Am Mittwochabend löschten die Einsatzkräfte circa drei Stunden lang den Brand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine benachbarte Lagerhalle wurde leicht beschädigt. Die Feuerwehr führte einen Test durch, um die Luft auf Schadstoffe zu prüfen. Dieser blieb ohne Befund. Bei dem Feuer gab es keine Verletzten. Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:220616-99-682721/3

