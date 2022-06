Vorwärts- statt Rückwärtsgang: 60.000 Euro Schaden

Bremerhaven. Ein Autofahrer hat in Bremerhaven bei einem Parkmanöver fälschlicherweise den Vorwärts- statt den Rückwärtsgang eingelegt und so einen Sachschaden von 60.000 Euro verursacht. Das hochmotorisierte Fahrzeug sei bei dem Vorgang mit großer Wucht gegen das Heck eines Wohnmobiles geprallt und dabei unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. An der Limousine entstand so ein Schaden von 20.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. An dem erst wenige Monate alten Wohnmobil wurde der Schaden auf rund 40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall am Dienstag niemand.

