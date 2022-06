Keine Rückkehr nach Bremen: Beste zum 1. FC Heidenheim

Bremen. Abwehrspieler Jan-Niklas Beste wird nicht zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zurückkehren. Der 23-Jährige wechselte am Mittwoch zum Zweitliga-Club 1. FC Heidenheim. Zur Höhe der Ablösesumme machten beiden Vereine keine Angaben. Der 2018 aus der Jugend von Borussia Dortmund zu Werder gewechselte Beste wurde in den vergangenen zwei Jahren an Jahn Regensburg ausgeliehen.

"Nach dem Ende seiner Leihe haben wir einen guten Austausch mit seiner Berateragentur gehabt und geschaut, welcher Weg Jan-Niklas die größte sportliche Perspektive aufzeigt. Er möchte sich einer neuen Herausforderung stellen", sagte Clemens Fritz, der Leiter Profifußball & Scouting bei Werder. Linksverteidiger Beste wurde in den vergangenen Tagen auch mit Hannover 96 in Verbindung gebracht.

