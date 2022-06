Hannover wirft Putin symbolisch aus dem Goldenen Buch

Hannover. Mit einer offiziellen Resolution im Goldenen Buch der Landeshauptstadt Hannover hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) den dort vorhandenen Eintrag des russischen Präsidenten Wladimir Putin symbolisch gelöscht. Da der Eintrag aus dem Ehrenbuch nicht zu entfernen war, wurden Putin und weiteren Repräsentanten der Russischen Föderation, "nachträglich, vollständig und unwiderruflich jede Ehrenbekundung und jede Anerkennung, die mit den Einträgen ins Goldene Buch verbunden waren" entzogen.

"Für die kriegerische Aggression in der Ukraine und die damit verbundenen dramatischen Folgen und Gräueltaten ist die politische und militärische Führung der Russischen Föderation verantwortlich", hieß es weiter in der Resolution, die Onay am Mittwoch unterzeichnete. Einige Repräsentanten dieser Russischen Föderation hätten sich in den Jahrzehnten vor Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 ins Goldene Buch eingetragen. Hintergrund der Erklärung war der Antrag eines Bürgers, den Eintrag Putins zu löschen. Dies sei aber nicht möglich gewesen, weshalb die Resolution aufgenommen wurde.

