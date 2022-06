Kreise: Kompromiss bei CDU-Streit über Frauenquote

Berlin. Die CDU-Spitze hat sich im Streit über die Einführung einer Frauenquote auf einen Kompromiss geeinigt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen schlug Parteichef Friedrich Merz bei den Beratungen der Spitzengremien am Mittwoch in Berlin vor, die schrittweise Einführung der Quote bis 2025 beim Parteitag Anfang September in Hannover wie vorgesehen zu beschließen. Dies soll demnach aber zunächst befristet geschehen und nach fünf Jahren evaluiert werden.

Merz habe mit dem Vorschlag beide Lager geeint. Die Frauenunion hatte für die Quote plädiert, die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) wollte sie verhindern. Beide Seiten könnten mit dem Kompromiss leben, hieß es aus den Parteikreisen weiter.

