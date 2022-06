24-jähriger Verurteilter nach aufwendiger Suche festgenommen

Bad Bentheim. Weil er seiner Verhaftung nach einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Betrugs entgehen wollte, ist ein 24-Jähriger bei einer Kontrolle aus einem Zug Richtung Niederlande geflohen. Bundespolizisten kontrollierten den Mann und seinen ein Jahr jüngeren Begleiter am Dienstagabend im Bahnhof Bad Bentheim, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch hieß. Ein Gericht hatte ihn zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt.

Auf seiner Flucht stürzte der Gesuchte rund drei Meter in die Tiefe in eine Bahnunterführung. Stundenlang wurde nach ihm gesucht - Polizei setzte auch zwei Drohnen ein. Kurz vor 6.00 Uhr wurde der Verurteilte von Bundespolizisten im Bahnhof Schüttorf beim Einstieg in einen Zug nach Rheine gesehen und im Zug widerstandslos festgenommen.

Im Rucksack und der Kleidung des 24-Jährigen wurden rund 21 Gramm Marihuana und 7 Gramm Haschisch entdeckt. Bei seinem Begleiter wurden rund 7 Gramm Marihuana und 1,5 Gramm Haschisch gefunden.

