Radfahrer prallt bei Unfall gegen Windschutzscheibe

Osnabrück. Ein Radfahrer ist bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Auto in Osnabrück verletzt worden. Das Auto sei am Mittwochmorgen stadtauswärts im Ortsteil Voxtrup unterwegs gewesen und habe den Fahrradfahrer an einer Kreuzung erfasst, teilte die Polizei mit. Der Radfahrer sei in die Windschutzscheibe geprallt und anschließend durch die Luft geschleudert worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Unfallursache und der entstandene Sachschaden blieben zunächst unklar. Das Auto musste mit einem Loch in der Windschutzscheibe abgeschleppt werden.

© dpa-infocom, dpa:220615-99-670427/2

