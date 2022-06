Thomas Brdaric wird Trainer bei indischem Club Chennaiyin

Chennai. Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Thomas Brdaric wird nach seinem Aus in Albanien neuer Trainer des indischen Erstligisten Chennaiyin FC. Das teilte der Club aus der Indian Super League am Dienstag bei Twitter mit. In einem dort veröffentlichten Video steigt eine gezeichnete Person, die dem ehemaligen Hannover-96- und VfL-Wolfsburg-Profi Brdaric ähnelt, aus einem Zug aus. In der abgelaufenen Saison belegte der Verein aus der ostindischen Millionen-Metropole Chennai den achten Tabellenrang.

Mitte März hatte der albanische Erstligist KF Vllaznia aus der Stadt Shkodra die Zusammenarbeit mit dem Deutschen nicht fortgesetzt. Brdaric, der auch schon in Mazedonien Trainer war, hatte das Team aus dem Norden des Landes zum Pokalsieg und zur Vizemeisterschaft geführt. Der 47-Jährige war als Spieler unter anderem für Bayer Leverkusen, Hannover 96 und den VfL Wolfsburg auf Torejagd gegangen.

