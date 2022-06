Die Feuerwehr löscht während einer Übung an der mobilen Brandsimulationsanlage einen Brand.

Sicherheit Neuer Brandsimulator für Flughäfen in Hannover und Bremen

Hannover. Übung für mehr Sicherheit: Eine mobile Flugzeug-Brandsimulationsanlage ist am Flughafen Hannover vorgestellt worden. Der etwa 38 Meter lange Simulator ist ein gemeinsames Projekt der Flughäfen Bremen, Hannover und Stuttgart und soll in der Ausbildung helfen, sich optimal auf Notfälle vorzubereiten, wie die Flughafenfeuerwehr am Montag mitteilte. Der Simulator sei die bisher größte mobile Simulationsanlage der Welt, hieß es. Die Anlage ist einem Flugzeug nachempfunden.

In dem Brandsimulator können unter anderem Übungen zu Fahrwerks- und Triebwerksbränden, Innenraum- und Kraftstoffbränden sowie Menschenrettungen und Notfalltaktiken erprobt werden.

Das Gemeinschaftsprojekt bringe finanzielle Vorteile, sagte Martin Roll, Geschäftsführer des Flughafens Hannover. "Die Anlage kostet zwei Millionen Euro, das hätten wir alleine nicht stemmen können." Die Flughäfen in Hannover, Bremen und Stuttgart haben jedes Jahr die Möglichkeit, für jeweils drei Monate intensiv in der Anlage zu üben. Die restlichen drei Monate des Jahres wird die Anlage gewartet.

"Ich glaube, dass man hier wirklich auch sehen kann, dass Übung zu Sicherheit führt", sagte Stefan Martens, Leiter der Flughafenfeuerwehr. Alle Arten von Bränden könnten nachgestellt und geübt werden.

