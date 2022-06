Todesschütze wegen Doppelmords vor Gericht

Verden. Knapp sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Fischerhude beginnt am Montag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Verden der Prozess gegen einen 64 Jahre alten Mann. Die Staatsanwaltschaft Verden wirft dem Angeklagten zweifachen Mord sowie versuchten Mord vor. Für den Prozess sind bis Ende Dezember mehr als 30 Verhandlungstage angesetzt. Bislang seien 55 Zeugen und fünf Sachverständige geladen, teilte das Gericht mit. Die Verhandlung findet in der Stadthalle Verden statt.

Der 64-Jährige soll am 28. Dezember 2021 laut Anklage "heimtückisch und zur Verdeckung einer anderen Straftat" eine 73-jährige Frau und deren 56 Jahre alten Sohn erschossen haben. Einer Freundin der Familie habe der Angeklagte in den Kopf geschossen. Die 53-Jährige überlebte schwer verletzt. Nach der Tat in dem niedersächsischen Künstlerdorf an der Wümme war der Verdächtige erst geflohen. Am nächsten Tag stellte er sich der Polizei. Bei Vernehmungen gestand er die Taten.

© dpa-infocom, dpa:220612-99-638558/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen