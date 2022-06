87-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Lohne getötet

Lohne. Ein 87 Jahre alter Radfahrer ist beim Überqueren einer Straße in Lohne (Kreis Vechta) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Sonntag war ein 50-jähriger Mann aus Vechta am Samstagnachmittag mit seinem Pkw auf der Straße unterwegs, als der Radfahrer kurz hinter Märschendorf in einem Kurvenbereich unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Der 87-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben.

© dpa-infocom, dpa:220612-99-634912/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen