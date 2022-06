SV Meppen spielt gegen Ajax Amsterdam

Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen bestreitet während seiner Vorbereitung auf die neue Saison ein Testspiel gegen den niederländischen Meister und sechsmaligen Europapokal-Sieger Ajax Amsterdam. Die Partie findet am Dienstag, 28. Juni, im niederländischen Oldenzaal statt. Das gaben die Emsländer am Samstag bekannt. Ajax war schon einmal 1973 mit seinem Superstar Johan Cruyff in Meppen zu Gast. 1982 empfing der SVM vor 18.500 Zuschauern den FC Barcelona mit dem gerade erst verpflichteten Diego Maradona, der an diesem Abend sein erstes Spiel für einen europäischen Club bestritt.

© dpa-infocom, dpa:220611-99-626411/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen