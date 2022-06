Polizei erwischt Diebesbande in Oldenburg auf frischer Tat

Oldenburg. Die Polizei hat eine Diebesbande in Oldenburg auf frischer Tat ertappt und mehrere Verdächtige festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass die Bande für mehr als 25 Einbrüche in Oldenburg verantwortlich ist. Sie soll in den Abend- und Nachtstunden meist durch auf Kipp stehende Fenster in Wohnungen, Einfamilienhäuser und Kioske eingebrochen sein, um Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte zu stehlen.

Nach einem Einbruch in der Nacht zu Donnerstag nahmen Polizisten die Verdächtigen am frühen Morgen fest, die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen wollte die Polizeisprecherin keine Angaben zu den Festgenommenen machen. Sie sagte auch nicht, wie viele Menschen festgenommen wurden.

© dpa-infocom, dpa:220610-99-614904/3

