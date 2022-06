18-jähriger Motorradfahrer fährt gegen Leitplanke und stirbt

Hoya. Ein Motorradfahrer ist in Hoya im Landkreis Nienburg/Weser tödlich verunglückt. Der 18-Jährige habe die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Anschließend prallte er gegen eine Leitplanke. Er starb trotz der Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle. Vier weitere Motorradfahrer, die am Donnerstagabend mit dem 18-Jährigen in einer Gruppe unterwegs waren, standen unter Schock.

