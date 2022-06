Umgekippter Sattelzug: Autobahn-Sperrungen bei Oldenburg

Oldenburg. Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 28 im Dreieck Oldenburg-West umgekippt und hat dadurch für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der 53-jährige Fahrer hatte aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann sei bei dem Unfall am Dienstagabend unverletzt geblieben.

Für die Bergung gab es in dem Bereich mehrere Sperrungen, was zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr führte. Erst kurz vor 2.00 Uhr in der Nacht waren die Aufräumarbeiten beendet. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 80.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220608-99-584102/2

