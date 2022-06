Althusmann: 9-Euro-Ticket ist für Bahn ein "Härtetest"

Hannover. Das neue 9-Euro-Ticket stellt die ÖPNV-Anbieter nach Einschätzung von Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann vor große Herausforderungen. Das Ticket sei "zum erwarteten Härtetest für die Bahnunternehmen geworden", erklärte der CDU-Politiker am Pfingstmontag mit Blick auf vielerorts volle Züge am langen Wochenende.

"Gerade auf den Strecken in Richtung Nordseeküste ist das System teilweise an die Belastungsgrenze gekommen. Neben der mitunter extrem hohen Zugauslastung mit all ihren Begleiterscheinungen wie Zugverspätungen oder Komforteinbußen muss man leider auch konstatieren, dass einige Fahrgäste grundlegende Formen des sozialen Miteinanders vergessen haben oder nicht kennen." Er dankte daher dem Bahnpersonal, das am Wochenende im Einsatz war.

Althusmann erneuerte zudem seine Forderung an den Bund, eine auskömmliche Finanzierung des Nahverkehrs über den Aktionszeitraum hinaus zu gewährleisten. "Auch wenn das Pfingstwochenende sicherlich nicht der Gradmesser für Szenarien des zukünftigen ÖPNV sein kann, ist klar: Für ein dauerhaft attraktives ÖPNV-Angebot muss der Bund bessere finanzielle Rahmenbedingungen schaffen, damit Kapazitäten, Personal, Infrastruktur und Energiekosten von den Ländern bereitgestellt und bezahlt werden können", sagte der Minister.

