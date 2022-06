"Gut Wind": Historische Mühlen drehen sich am Pfingstmontag

Am Deutschen Mühlentag haben zahlreiche Besucherinnen und Besucher die historischen Anlagen in Niedersachsen und Bremen besichtigt. Es gab Führungen und kleine Feste. Doch künftig sollen manche Mühlen mehr als nur Museen sein.

Hannover/Bremen. Zahlreiche historische Mühlen haben traditionell am Pfingstmontag ihre Türen geöffnet. Zum Deutschen Mühlentag konnten Besucherinnen und Besucher in Niedersachsen und Bremen 165 Anlagen besichtigen. "Im Norden war gut Wind, die Mühlen konnten arbeiten und ihre Flügel drehen. Das waren gute Bedingungen", sagte Martin Läer, Vorsitzender der Mühlenvereinigung Niedersachsen-Bremen. Vielerorts gab es Führungen und kleine Feste mit Musik. Interessierte konnten uraltes Handwerk entdecken, einige Mühlenbetreiber setzten die Mahlgänge ihrer Anlage in Betrieb.

"Die meisten Mühlen sind funktionstüchtige Museen. Das möchten wir ändern und Wasser- und Windmühlen wieder in Betrieb nehmen", sagte Läer. Einige der etwa 2000 Wasser- und rund 400 Windmühlen zwischen Harz und Nordsee werden auch noch gewerblich betrieben, sie produzieren Strom und Mehl. "Die Wassermühle ist die älteste Kraftmaschine der Welt und war vermutlich bereits vor Christi Geburt im Einsatz", sagte Läer.

Zum Deutschen Mühlentag öffnete auch das Internationale Wind- und Wassermühlen-Museum in Gifhorn, das derzeit saniert wird. "Es gibt stündliche Führungen auf dem Gelände sowie Mahlvorführungen in der Tiroler Wassermühle", sagte Museumsleiter Philipp Oppermann. Am Pfingstwochenende konnten verschiedene Mühlen besucht werden. Es gab zudem ein musikalisches Programm und gastronomische Angebote. In dem Freilichtmuseum sind 13 teils nachgebaute Mühlen in Originalgröße sowie 50 Mühlenmodelle zu sehen.

Im Museumsdorf Cloppenburg stehen vier Mühlen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert. Am Pfingstmontag nahmen die Windmüller die Mühlen in Betrieb und beantworteten Fragen zur Windmüllerei und zur Mühlentechnik. "Das Museumsdorf ist sehr gut besucht, wir sind zufrieden", sagte eine Sprecherin. Am Vormittag sollten die Bockwindmühle und die Rossmühle im Hof Wehlburg in Betrieb sein, am Nachmittag die Kappenwindmühle und die Bockwindmühle. Gezeigt wurden die Mahlgänge und das Drehen der Mühle in den Wind.

Bundesweit waren rund 600 von Wind oder Wasser angetriebene Mühlen zu besichtigen. Veranstalter war die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM). Die bundesweite Eröffnungsveranstaltung zum Deutschen Mühlentag fand in der Schleifmühle Schwerin statt. Den Deutschen Mühlentag gibt es seit mehr als 25 Jahren. Der 1957 gegründete Landesverband Niedersachsen-Bremen hat in Deutschland die längste Tradition.

© dpa-infocom, dpa:220606-99-566220/2

