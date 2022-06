Volle Züge auch am Pfingstmontag

Hannover. Am ersten langen Wochenende mit dem 9-Euro-Ticket waren viele Züge in Niedersachsen und Bremen auch am Pfingstmontag stark nachgefragt. Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte, waren die Strecken Hannover-Norddeich und Bremen-Osnabrück jeweils in beide Richtungen außergewöhnlich stark ausgelastet. Die Mitfahrt konnte demnach zeitweise nicht garantiert werden, die Mitnahme von Fahrrädern war nicht mehr möglich, hieß es. Dasselbe galt für einzelne Verbindungen von Osnabrück und Hannover nach Bremerhaven. Schon am Samstag und Sonntag waren mehrere Regionalzüge stark ausgelastet gewesen.

