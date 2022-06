Geflügelpest-Ausbruch bei Legehennenbetrieb

Aurich. In einem Legehennenbetrieb in der Gemeinde Ihlow im Landkreis Aurich ist erneut die Geflügelpest nachgewiesen worden. Der betroffene Betrieb mit 15.000 Legehennen sei bereits am Freitag von einer Fachfirma geräumt worden, teilte der Landkreis Aurich am Samstag mit. Nachdem in der Haltung Hennen am Donnerstag verendet waren, hatte das Veterinäramt Proben in dem Bestand genommen. Untersuchungen des zuständigen Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) bestätigten dann das hochansteckende Virus H5N1.

Der Kreis richtete eine Schutzzone und eine Überwachungszone um den Betrieb ein. Wie das Virus in den Betrieb kam, ist den Angaben zufolge noch unklar. Möglicherweise haben Wildvögel das Virus eingetragen haben, teilte die Kreisverwaltung mit.

