Scheunenbrand im Landkreis Uelzen: Drei Arbeiter verletzt

Suhlendorf. Drei Arbeiter sind beim Brand einer Scheune in Suhlendorf (Landkreis Uelzen) verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Das Feuer sei vermutlich aufgrund von Dacharbeiten ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Männer hatten zuvor mit Brennern Dachpappen auf der etwa 10 mal 40 Meter großen ungenutzten Scheune angebracht. Einer der Arbeiter erlitt bei dem Brand am Freitagabend starke Verbrennungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Spezialklinik gebracht. Ein anderer brach sich beim Sprung vom Dach seine Hand.

Die Scheune wurde vom Feuer völlig zerstört. Um die Flammen zu löschen, war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Angaben der Polizei musste das Gebäude wegen Einsturzgefahr und möglicher Glutnester abgerissen werden. Zudem wurde ein anliegendes Wohnhaus leicht beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

© dpa-infocom, dpa:220604-99-547203/2

