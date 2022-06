Zwei Motorradfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Brinkum. Zwei Motorradfahrer sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Brinkum bei Leer in Ostfriesland verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Autofahrer die beiden entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, als er links abbiegen wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß am Samstagvormittag wurde ein 59 Jahre alter Motorradfahrer schwer und eine 57-Jährige Motorradfahrerin leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der 33 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Er wollte von der Bundesstraße 436 auf eine Auffahrt zur Autobahn 28 abbiegen. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

