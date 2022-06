Städtetag fordert Ende der Kontaktnachverfolgung

Hannover. Der Niedersächsische Städtetag fordert ein Ende der Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen. Kommunale Gesundheitsämter sollen so entlastet werden, wie der Städtetag am Freitag mitteilte. Auch die Meldung von Daten an das Robert Koch-Institut (RKI) solle beendet werden.

Der Städtetag begründet die Forderung mit der aktuellen Corona-Lage und dem Wegfall der meisten Beschränkungen, wie Hamelns Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU) sagte. Wegen der Corona-Aufgaben würden andere Aufgaben der Gesundheitsämter wie Schuleingangsuntersuchen oder beamtenrechtliche Einstellungsuntersuchungen verschoben. Viele Ämter arbeiteten nach über zwei Jahren Pandemie weiterhin am Limit und darüber hinaus. Das Land und die Kommunen müssten neue, weniger aufwendige Indikatoren für die Einordnung der Corona-Lage erarbeiten.

© dpa-infocom, dpa:220603-99-539165/3

