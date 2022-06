Zeuge fotografiert mutmaßlichen Vergewaltiger: Festnahme

Osnabrück. Durch die Hilfe von zwei Zeugen konnte ein mutmaßlicher Vergewaltiger in Osnabrück gefasst werden. Die beiden Helfer hörten die Hilfeschreie einer 22-jährigen Frau, die in der Nähe einer Kleingartenanlage vergewaltigt wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Einer von ihnen versuchte den Täter festzuhalten. Dieser konnte allerdings flüchten. Der zweite Helfer schoss jedoch ein Foto von dem Mann, welches er der Polizei zeigte. Die Beamten identifizierten den polizeibekannten Mann und nahmen ihn kurze Zeit später am Mittwochnachmittag in seiner Wohnung fest. Nachdem der 26-Jährige dem Amtsgericht vorgeführt wurde, erließ dieses einen Unterbringungsbefehl.

