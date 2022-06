Schutzdüne auf Norderney wird verstärkt

Norderney. Mit rund 125.000 Kubikmetern Sand soll die Schutzdüne im östlichen Teil der Insel Norderney verstärkt werden. "Das zurückliegende ereignisreiche Winterhalbjahr hat an der Schutzdüne an der Kugelbake zu Dünenabbrüchen von bereichsweise mehr als 20 Metern geführt", sagte Frank Thorenz vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Freitag. Die rund 20 leichten Sturmfluten im vergangenen Winter seien die Ursache für den derzeitigen Zustand. Momentan sei die Düne zu schmal, um einen sicheren Schutz vor Sturmfluten zu bieten. Verstärkt werden soll ein knapp 900 Meter langer und 50 Meter breiter Bereich.

Die Arbeiten an der Düne starten nach den Pfingstfeiertagen. Ein Spezialschiff soll den nötigen Sand westlich von Norderney unter Wasser ansaugen und anschließend über eine etwa 350 Meter lange Leitung auf die Insel transportieren. Mit Spezialfahrzeugen wird er dann an den Strand gebracht und dort von Baggern befestigt. Im September soll das Projekt abgeschlossen werden. Bis dahin müsse der Bereich rund um die Baustelle gesperrt werden. "Eine Überschneidung mit der Tourismussaison ist leider nicht zu vermeiden, da der Sandeinbau bis zum Winterhalbjahr fertiggestellt werden muss" so Thorenz. Die Kosten der Maßnahmen belaufen nach nach Angaben des NLWKN auf knapp 3,7 Millionen Euro.

