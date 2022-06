22-Jähriger stirbt an Stichverletzungen: Festnahme

Hannover. Nach dem gewaltsamen Tod eines 22-Jährigen in Hannover hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 28-Jährige werde verdächtigt, dem jungen Mann einen Messerstich versetzt und ihn tödlich verletzt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Hannover am Freitag mit. Er sei innerlich verblutet. Die Festnahme war am Donnerstag, die Anklagebehörde beantragte einen Haftbefehl. Der 22-Jährige war vor einem knappen Monat bewusstlos auf der Straße liegend von einem Ehepaar entdeckt worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er wenig später in einer Klinik.

Vorausgegangen waren der Festnahme mehrere Durchsuchungen bei Zeugen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. Diese Zeugen seien aber unverdächtig, es sei um Beweismittel gegangen.

Als das Ehepaar den Bewusstlosen entdeckte, standen neben ihm den Zeugen zufolge zwei Männer. Einer der beiden flüchtete, ein großer, pummeliger Mann mit schwarzem Bart. Der zweite Mann hatte wohl ebenso wie das Ehepaar erste Hilfe geleistet. Außerdem fahndeten die Beamten nach einem Mann, mit dem der 22-Jährige auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Supermarkts zuvor in Streit geraten sein soll. Ermittelt wird wegen eines Tötungsdelikts.

