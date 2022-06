Rund 40.000 Besucher zu White Sands Festival erwartet

Norderney. Nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung wird Norderney an diesem Pfingstwochenende wieder Anziehungspunkt für Beachvolleyballer, Surfer und Partygänger. Zum White Sands Festival werden insgesamt rund 40.000 Besucherinnen und Besucher erwartet - ungefähr so viele wie vor der Pandemie, wie die Veranstalter mitteilten. "Die Insel ist nahezu ausgebucht", sagte der Veranstaltungsleiter des Staatsbades Norderney, Luciano Hoch. Es sei die erste größere Open-Air-Veranstaltung nach der Corona-Pandemie für die ostfriesische Insel - entsprechend groß sei die Vorfreude.

Die Reederei Norden-Frisia setzte angesichts des hohen Anreiseaufkommens zusätzliche Fähren ab Norddeich ein. Insgesamt gab es am Freitag 21 Abfahrten. "Die ersten Fähren sind schon voll rüber", sagte Fahrdienstleiter Lars Feldmann am Freitagmittag. Viele Reisenden kamen mit Zügen am Fähranleger an und sorgten zeitweise für einen vollen Bahnsteig an der Mole. Die Polizei begleitete den Anreiseverkehr, meldete bis zum Mittag aber keine Vorkommnisse.

Inwieweit viele Reisenden mit dem preiswerten 9-Euro-Ticket kamen, blieb zunächst offen. "Wir haben die Vermutung, dass das viele nutzen werden", hatte Reederei-Sprecher Fred Meyer bereits zuvor gesagt. Überprüfen ließe sich dies für die Redeerei aber nicht.

Die Tickets für das Festival waren nach Angaben des Veranstalters König Event Marketing binnen Stunden ausverkauft. Für die Partys am Abend gibt es demnach noch Resttickets. Dann legen verschiedene DJs Electro, Chillout- und House-Musik am Nordstrand auf.

Im Mittelpunkt der Sportwettkämpfe steht der Urlaubsguru Beach Cup, ein Turnier des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbandes, bei dem es um Ranglistenpunkte und ein Preisgeld von 7500 Euro geht. Unter anderem wird die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von 2016 und Weltmeisterin von 2017 Kira Walkenhorst im Sand des Center Courts stehen.

Auf dem Wasser vor der ostfriesischen Insel gehen Sportler bei einer Ranglistenregatta der deutschen Wing Foil Tour an den Start, einer Wassersportart, die Kitesurfen und Windsurfen miteinander verbindet.

