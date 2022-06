Airport-Personal erhält rund 20 Prozent mehr Geld

Lange Schlangen waren im vergangenen Jahr für Passagiere am Flughafen Hannover-Langenhagen ein echter Stresstest. Das Personal in der Abfertigung soll jetzt besser entlohnt werden. Aber Verdi will mehr.

Hannover. Beschäftigte in der Flugzeug- und Passagierabfertigung am Airport Hannover-Langenhagen bekommen durchschnittlich ein Fünftel mehr Geld. Die Steigerungen liegen im Einzelnen zwischen 15 und 22,6 Prozent, wie die Gewerkschaft Verdi nach Abschluss der Tarifgespräche am Donnerstag mitteilte. In manchen Fällen entspreche dies einem Lohnplus von über drei Euro pro Stunde.

"Das ist wichtig, um die weitere Abwanderung von qualifiziertem Personal bei der AHS zu stoppen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Marian Drews zu den Ergebnissen der Verhandlungen. Die Belegschaft des Dienstleisters Aviation Handling Services (AHS) - eines Tochterunternehmens des Flughafens - habe während der Corona-Pandemie unter teils stressigen Arbeitsbedingungen gelitten. Die Lohnerhöhungen sollen bis Oktober dieses Jahres in drei Schritten kommen. Auszubildende erhalten monatlich 140 Euro mehr.

Die Steigerung der Einstiegsgehälter nannte Drews ungenügend: "Wie die AHS mit knapp über 12 Euro pro Stunde motiviertes Personal für den Einsatz rund um die Uhr finden will, bleibt mir ein Rätsel." Die AHS äußerte sich zunächst nicht zu dem Tarifkompromiss mit Verdi.

Im vergangenen Herbst hatten bereits Beschäftigte der Sicherheitskontrollen in Langenhagen Entlastung verlangt. Personalengpässe hatten damals zu erheblichen Verzögerungen geführt, wodurch manche Fluggäste sogar ihre Maschine verpassten.

