Ehemaliger Werder-Abwehrspieler Prödl beendet Karriere

Bremen/Wien. Der ehemalige Werder-Verteidiger Sebastian Prödl hat einen Schlussstrich unter seine Karriere als Fußballprofi gezogen und einen Trainerjob vorerst ausgeschlossen. "In Österreich ist es oft so, dass man nach 70 Länderspielen oft in Jobs gehievt wird, zu denen man noch gar nicht in der Lage ist. Ich möchte abseits des österreichischen Weges agieren", teilte der 34 Jahre alte Verteidiger mit. Prödl tritt als TV-Experte auf und absolviert zurzeit die Management-Ausbildung der UEFA.

Nach dem Beginn seiner Karriere bei Sturm Graz spielte der Abwehrspieler zwischen 2008 und 2015 bei Werder Bremen und kam dort auf 149 Bundesligaspiele. In der Hansestadt holte er 2009 den DFB-Pokal und stand wenig später im UEFA-Cup-Finale. Prödl nannte unter anderen Werder-Dauerbrenner Thomas Schaaf als einen seiner prägenden Trainer. Danach zog es ihn zum englischen FC Watford (2015 - 2020) und Udinese Calcio in Italien (2020/21). Im Nationalteam brachte es Prödl auf zwei Teilnahmen bei einer Europameisterschaft, 73 Länderspiele und vier Treffer.

© dpa-infocom, dpa:220601-99-505505/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen