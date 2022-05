Infektion Erster Affenpockenfall in Niedersachsen nachgewiesen

Hannover. Ein Fall von Affenpocken ist erstmals auch in Niedersachsen nachgewiesen worden. Das Ergebnis sei im Labor des Landesgesundheitsamtes bestätigt worden, teilte die Behörde in Hannover am Dienstag mit.

