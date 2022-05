Passanten gehen auf dem Marktplatz am Marktbrunnen vorbei.

Denkmalschutz Kritik an Sanierungsstau in Goslaer Altstadt

Goslar. Der Verein World Heritage Watch (WHW) fordert mehr Anstrengungen beim Erhalt des Welterbes Altstadt Goslar. Bei fast 500 historischen Gebäuden und Kleindenkmälern in der Stadt gebe es einen Sanierungsbedarf, schreibt die WHW in einem am Dienstag vorgestellten Bericht. Die Denkmalschutzorganisation hat sich der Überwachung von Welterbestätten verschrieben.

"Die Altstadt wurde in den vergangenen Jahren größtenteils sich selbst überlassen", sagte Henning Frase. Der Brandenburger Sachverständige für Gebäudeschäden hat den Bericht für die WHW verfasst. Bis auf das kürzlich wiedereröffnete Rathaus und einige wenige weitere Bauten sei kaum in den Erhalt der historischen Altstadt investiert worden. In der sogenannten Unterstadt seien über 80 Prozent sanierungsbedürftig. Diverse Wege und Hauseingänge seien zudem nicht einheitlich und zum historischen Stadtbild passend gestaltet. Rund 1500 denkmalgeschützte Gebäude stehen im Goslarer Stadtkern.

Durch die jahrelange Unterlassung notwendiger Reparaturen gebe es bereits teilweise irreparable Verluste von historischer Bausubstanz, sagte Frase. Die World Heritage Watch fordert in dem Bericht "unverzüglich einen umfassenden und durchfinanzierten Sanierungsplan für die Altstadt". Die Finanzierung und personelle Ausstattung der zuständigen Stellen müsse hinterfragt werden.

Die Altstadt der ehemaligen Kaiserstadt Goslar ist seit 1992 UNESCO-Welterbe. Im elften Jahrhundert war Goslar Sitz von Kaisern im Heiligen Römischen Reich. Später wurde die Stadt, die in diesem Jahr ihr 1100. Jubiläum feiert, auch durch den Harzer Bergbau bekannt.

