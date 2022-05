Heidekreis Auffahrunfall an Stauende auf A7: Drei Verletzte

Soltau. Auf der Autobahn 7 wurden nahe Soltau (Heidekreis) drei Menschen bei einem Auffahrunfall verletzt. Wie Polizei mitteilte, ist ein Autofahrer am Montagnachmittag in Fahrtrichtung Hannover an einem Stauende auf eine Sattelzugmaschine aufgefahren. Beide Insassen des Pkw seien bei dem Unfall verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der Fahrer des Sattelzugs wurde laut Polizei ebenfalls leicht verletzt.

