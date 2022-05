IHK fordert zu Nachverhandlung bei 9-Euro-Ticket auf

Emden. Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg fordert die Landesregierung auf, beim Geltungsbereich für das 9-Euro-Ticket im Nordwesten Niedersachsens nachzuverhandeln. "Aus Richtung Bremen kommen viele Touristen zu uns. Sie haben kein Verständnis dafür, dass ihr 9-Euro-Ticket nicht in den als Nahverkehrszüge ausgewiesenen InterCity-Zügen gilt", sagte IHK-Präsident Bernhard Brons am Montag in einer Mitteilung.

Die Bahn hatte vergangene Woche darauf hingewiesen, dass das Ticket nicht auf einigen Intercity-Abschnitten gilt, auf denen Fahrgäste mit anderen Nahverkehrsfahrkarten zusteigen dürfen. Der Konzern nannte sieben entsprechende Verbindungen, darunter auch Bremen-Norddeich Mole. Für diese Verbindungen gibt es Vereinbarungen mit den Ländern, dass Fahrgäste mit Nahverkehrsfahrkarte diese IC nutzen dürfen; die Länder leisten dafür eine Kompensation an die Bahn.

Die IHK fürchtet, dass die Region mit der aktuellen Regelung bei der Aktion abgehängt wird. Brons appellierte daher an die Landesregierung und die Landesnahverkehrsgesellschaft mit der Bahn nachzuverhandeln und verwies auf Baden-Württemberg. Für die sogenannte Gäubahn von Stuttgart zum Bodensee hatten sich die Regierung in Stuttgart und die Bahn darauf verständigt, dass in den Zügen auf diesem IC-Abschnitt auch das 9-Euro-Ticket akzeptiert wird. "Was im Süden geht, muss auch im Norden möglich sein", sagte Brons.

Das Wirtschaftsministerium wies auf seiner Website darauf hin, dass für Bestands- und Abokunden das 9-Euro-Ticket auch in den ICs zwischen Bremen und Norddeich-Mole gilt. Neukunden wie etwa Touristen könnten das Ticket auf der Strecke mit dem Regionalexpress nutzen, hieß es. Dieser wechselt sich mit den IC-Zügen ab.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-485563/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen