Schmuckdiebe verursachen schweren Unfall

Braunschweig. Schmuckdiebe haben auf ihrer Flucht durch Braunschweig einen schweren Unfall mit mehreren Autos verursacht. Die drei Männer konnten danach zu Fuß fliehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde nach Angaben der Beamten niemand. Die Bande hatte in der Nacht zum Sonntag die Schaufensterscheibe eines Schmuckladens in der Innenstadt eingeschlagen.

An einer Kreuzung prallte der Wagen des Trios mit einem Auto zusammen und schleuderte gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Zwei weitere Autos wurden dadurch zusammengeschoben. Die Polizei sicherte am Tatort und an der Unfallstelle Spuren. Dabei wurde den Angaben zufolge auch Beute von dem Einbruch sichergestellt. Die verwendeten Kennzeichen waren kurz vor der Tat in Lehre gestohlen worden, wie es weiter hieß.

