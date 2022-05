Fußball-Nationalspielerin Huth heiratet noch vor EM-Beginn

Wolfsburg. Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth vom VfL Wolfsburg will noch vor der Europameisterschaft im Juli in England Hochzeit feiern. "Ich habe privat noch ein freudiges Ereignis, weil ich meine Freundin heiraten werde", bestätigte die 31-Jährige am Sonntagabend in der Sendung "Sportclub" des NDR-Fernsehens.

Huth gewann am Wochenende mit ihrem Verein nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal. Im Endspiel besiegten die Wolfsburgerinnen den 1. FFC Turbine Potsdam mit 4:0. An diesem Dienstag wird Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den erweiterten deutschen Kader für die EM vom 6. bis 31. Juli bekanntgeben.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-481680/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen