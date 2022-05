Landwirtschaftskammer erwartet ertragreiche Erdbeersaison

Oldenburg. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen erwartet eine ertragreiche Erdbeersaison. In dem Bundesland hat die Erntezeit für die rote Frucht begonnen und erste Exemplare sind bereits in Supermärkten und an Straßenverkäufen erhältlich, wie die Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen mitteilte. Die ersten Erdbeeren stammten aus Gewächshäusern und Folientunneln.

Die Landwirtschaftskammer rechnet wegen der Witterung mit einer guten Erntemenge in der aktuellen Saison. "Aufgrund des milden Winters konnten wir kaum Pflanzenausfälle und Schäden beobachten, so dass die Überwinterungsbedingungen für die Erdbeeren sehr gut waren", sagte der Leiter der LWK-Versuchsstation für Beerenobst, Felix Koschnick.

Aufgrund der zeitweisen hohen Sonneneinstrahlung und kühlen Temperaturen in den Nächten sei die Qualität der derzeit geernteten Erdbeeren hervorragend, teilte die LWK mit. Seit Mitte Mai läuft hier die Ernte. In den Folientunneln werden hauptsächlich Erdbeer-Frühsorten angebaut. Die Ernte der Freiland-Erdbeeren beginnt laut LWK voraussichtlich Anfang Juni. Die bisherige Hauptsorte "Elsanta" werde dabei zunehmend durch neuere Sorten ersetzt.

Laut LWK mit Verweis auf das Landesamt für Statistik bauten im vergangenen Jahr 240 Betriebe in Niedersachsen auf 3280 Hektar Fläche Erdbeeren an. Bei dem Großteil der Fläche handelte es sich um Freilandanbau. Die meisten Erdbeerfelder liegen in Niedersachsen in der Weser-Ems-Region. Insgesamt wurden den Angaben nach 2021 rund 30 000 Tonnen Erdbeeren geerntet.

