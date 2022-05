Rückreiseverkehr führt zu kilometerlangen Staus

Hannover/Bremen. Der Rückreiseverkehr nach dem langen Himmelfahrts-Wochenende hat auf Niedersachsens Autobahnen zu kilometerlangen Staus geführt. Etliche Baustellen erwiesen sich dabei als Nadelöhr. Vor allem auf den Strecken in Richtung Süden mussten die Autofahrer Geduld haben.

Auf der Autobahn 7 von Hamburg nach Hannover standen die Autos am Sonntag laut der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen zwischen Schneverdingen und Dorfmark teilweise bis zu zehn Kilometer sowie zwischen Bad Fallingbostel und Schwarmstedt bis zu 15 Kilometer. In der Gegenrichtung gab es zwischen dem Dreieck Walsrode und Soltau-Ost 20 Kilometer stockenden Verkehr.

Auch auf der A1 von Bremen nach Osnabrück staute sich der Verkehr zwischen Cloppenburg und Neuenkirchen-Vörden auf 18 Kilometern. Zwischen Emden und Leer auf der A31 standen die Fahrzeuge auf einer Länge von vier Kilometern, im weiteren Verlauf zwischen Leer und Meppen waren es fünf Kilometer. Der Automobilclub ADAC hatte für das Feiertagswochenende Staus vor allem auf den Fernstraßen in Richtung Küste und am Sonntagnachmittag den Rückreiseverkehr in Richtung Süden erwartet.

